Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Из оккупированной Попасной люди могут выехать только в сторону России – мэр

13 июля 2022, 16:45

Из оккупированной Попасной люди могут выехать только в сторону России – мэр

Из оккупированного города Попасная Луганской области люди могут выехать только в сторону России. Об этом сообщил в эфире телемарафона городской голова Николай Ханатов, передает «Радио Свобода».

«Сейчас люди, которые хотят уехать, они могут самостоятельно это сделать, но только в сторону России... Но когда люди хотят, чтобы их вывезли не за свой счет, а помогли просто с эвакуацией из Попасной, то оккупанты с этим не помогают», - рассказал он.

По его словам, гуманитарная ситуация в городе сложная, но есть информация, что якобы туда завозят воду и «гуманитарную помощь».

«Воды нет, электроснабжения и газа тоже нет. Именно поэтому люди просят их эвакуировать куда-нибудь из Попасной. Говорят, что люди, чтобы принять душ, ездят в Луганск в 60 км», – рассказал он.

Ранее Николай Ханатов сообщал, что в Попасной оставалось около 150 человек.

Еще по теме

Места
Попасная
Прочее
Эвакуация Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:15
Пушилин заявил о наступлении оккупантов на четырех направлениях на Донетчине
16:45
Из оккупированной Попасной люди могут выехать только в сторону России – мэр
15:51
«ДНР» заявили о двух погибших жителях Донецка в ходе обстрела
15:49
«Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на километры»: В Луганске рассказали о ракетном ударе по складу
15:40
Северная Корея признала «ДНР» и «ЛНР»
15:06
«ДНР»: Из-за обстрела Старомихайловки пострадала женщина
14:33
В Донецке сообщают, что под обстрел попала автостанция «Трудовская»
12:39
«ДНР» и «ЛНР» отправляют детей в Россию для «патриотического» воспитания — правозащитники
11:33
«ДНР»: Все иностранные пленные обжаловали смертную казнь
10:09
«ДНР»: За сутки погибли три человека, еще 15 получили ранения
09:13
«ЛНР»: По военной части в Луганске нанесен массированный удар, ракеты достигли цели
23:23
Штурм на Славянском направлении. Обстрелы Горловки и Бахмута. Дайджест НД за день ►
22:19
«ДНР» заявила об одной погибшей и двух раненых в результате обстрелов в Донецке
19:59
«ДНР» собирается провести первый «трибунал» в Мариуполе до конца лета
16:56
Под Мелитополем горит захваченная оккупантами база — мэр
все новости
17:30
Оккупанты ударили по Запорожью, ранены 7 человек
17:28
В Стамбуле проходит четырехсторонняя встреча по «зерновым коридорам»
17:15
Пушилин заявил о наступлении оккупантов на четырех направлениях на Донетчине
16:47
Нацбанк представил памятную монету, посвященную Военно-Морским силам ВСУ
16:45
Из оккупированной Попасной люди могут выехать только в сторону России – мэр
16:38
В правительстве призвали местные власти подготовить школы к обучению offline
16:14
В МИД Украины заявляют, что переговоры о мирном урегулировании с РФ пока не ведут
16:02
«Услышали, как стены задвигались»: В Константиновке рассказали об обстреле
15:51
«ДНР» заявили о двух погибших жителях Донецка в ходе обстрела
15:49
«Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на километры»: В Луганске рассказали о ракетном ударе по складу
15:40
Северная Корея признала «ДНР» и «ЛНР»
15:39
В ВСУ рассказали о планах ударить по Крымскому мосту
15:08
Обновлен перечень громад в районах боевых действий. Их 311 в девяти областях
15:06
«ДНР»: Из-за обстрела Старомихайловки пострадала женщина
14:40
Росармия ночью нанесла ракетный удар по Одесской области, разрушено здание свинофермы
все новости
ВИДЕО
«Услышали, как стены задвигались»: В Константиновке рассказали об обстреле
13 июля, 16:02
«ЛНР»: По военной части в Луганске нанесен массированный удар, ракеты достигли цели
13 июля, 09:13
Штурм на Славянском направлении. Обстрелы Горловки и Бахмута. Дайджест НД за день ►
12 июля, 23:23

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция