Из оккупированной Попасной люди могут выехать только в сторону России – мэр

Из оккупированного города Попасная Луганской области люди могут выехать только в сторону России. Об этом сообщил в эфире телемарафона городской голова Николай Ханатов, передает «Радио Свобода».



«Сейчас люди, которые хотят уехать, они могут самостоятельно это сделать, но только в сторону России... Но когда люди хотят, чтобы их вывезли не за свой счет, а помогли просто с эвакуацией из Попасной, то оккупанты с этим не помогают», - рассказал он.



По его словам, гуманитарная ситуация в городе сложная, но есть информация, что якобы туда завозят воду и «гуманитарную помощь».



«Воды нет, электроснабжения и газа тоже нет. Именно поэтому люди просят их эвакуировать куда-нибудь из Попасной. Говорят, что люди, чтобы принять душ, ездят в Луганск в 60 км», – рассказал он.



Ранее Николай Ханатов сообщал, что в Попасной оставалось около 150 человек.