Пушилин заявил о наступлении оккупантов на четырех направлениях на Донетчине

Российская армия совместно с группировками «ДНР» и «ЛНР» ведет наступление на четырех направлениях в Донецкой области. Такое заявление сделал глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, передает сепаратистский сайт «ДАН».



Пушилин уверяет, что сейчас оккупанты «действуют по четырем направлениям». Активно, утверждает Пушилин, ведется наступление в направлении Славянска, Северска и Бахмута в северной части Донецкой области, а также Угледара в южной части.



Руководитель группировки «ДНР» также заявил, что оккупанты захватили под свой контроль 244 населенных пункта в Донецкой области.

Как рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, российские силы не прекращают обстрелы на Донбассе. Вели штурм на Славянском направлении, однако украинские военные отбили атаки. Также армия РФ нанесла ряд авиаударов.