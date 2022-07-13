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Полиция идентифицировала большинство погибших в Часовом Яре

13 июля 2022, 18:03

Полиция идентифицировала большинство погибших в Часовом Яре

Полиция идентифицировала большинство погибших в результате ракетного удара по дому во Временном Яру Донецкой области 9 июля. В настоящее время неопознанными остаются тела 11 погибших. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«На сегодняшний день остается установить 11 человек. Просим граждан, чьи родные жили в Часовом Яре и могли попасть под удар, сообщить об этом в полицию», — призвал начальник полиции области Руслан Осипенко.

Полицейские охраняют место ракетного удара, пока идет разбор завалов, а также проводят идентификацию тел погибших.

Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш в Telegram отметил, что в результате удара погибли военнослужащие из Тернопольской области. Точное количество погибших устанавливается.

Вечером 9 июля российские оккупанты атаковали ракетами 5-этажку в городе Часов Яр в Донецкой области. Уже известно о 47 погибших.

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