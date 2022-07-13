Россияне в оккупированном Мелитополе готовятся к наступлению ВСУ — мэр

Российские захватчики начали подготовку к наступлению украинских вооруженных сил во временно оккупированном Мелитополе. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в ходе брифинга в среду.



«Псевдоруководитель департамента здравоохранения, которого назначили рашисты в Мелитополе, собрал совещание и сказал всем коллаборантам и тем, кого они назначили руководителями учреждений здравоохранения, подготовить продукты питания, воду и заклеить окна», — заявил Федоров.



Он отметил, что это четкий сигнал, что оккупанты готовятся к боевым действиям непосредственно в городе.



Также Федоров сказал, что есть непонятная ситуация с пропуском людей с временно оккупированной территории.



«Обычно в сторону Запорожья с временно оккупированной территории выезжало около 300-400 машин в сутки, из самого Мелитополя выезжало 100-150 машин в сутки, но вчера утром рашисты сказали, что не будут выпускать совсем машины. После того, как наши люди начали давить на них на блокпосту в Васильевке, они выпустили, но из города Мелитополя вчера смогли выехать только 30 машин», — рассказал мэр Мелитополя.



Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы прикрываться гражданскими, как «живым щитом» во время боевых действий, а также оккупанты собирают людей в Васильевке, чтобы прикрыться ими для переброски своих сил.