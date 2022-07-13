В Северске оккупанты ранили двоих детей

В результате обстрелов города Северск на Донетчине ранения получили два мальчика, состояние одного из них тяжелое. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.



«12 июля в городе Северск Донецкой области в результате обстрелов ранены двое мальчиков 2 и 17 лет. Двухлетний ребенок в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.



В Офисе генпрокурора также сообщили, что по состоянию на утро 13 июля более тысячи детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.



«По официальной информации ювенальных прокуроров, 349 детей погибли и более 652 получили ранения разной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.