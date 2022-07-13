Оккупанты продолжают штурмовать Донетчину — сводка Генштаба ВСУ

Российские оккупанты продолжают штурмовые действия сразу на нескольких направлениях на Донетчине, часть атак украинские военные отбили. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Долина, Дибривное, Курулька, Мазановка, Вернополье, Гусаровка, Чепиль, Большая Камышеваха, Краснополье; нанесли авиаудар вблизи Мазановки.



«Штурмовые действия в направлениях Ивановки и Долины наши защитники успешно отбили и отогнали оккупантов назад», — сказано в сводке.



На Краматорском направлении россияне обстреливали из ствольной артиллерии и минометов районы Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Авиационные удары зафиксированы у Спирного.



На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Выемка, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Бахмут, Опытное, Веселая Долина, Вершина, Травневое, Углегорск, Кодема, Торецк, Шумы, Майорск и Зайцево. Нанесли авиационный удар неподалеку от Вершины.



«Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши воины точным огнем свели на нет, оккупанты с потерями отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил», — отметили в Генштабе.



Также сообщается, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты продолжили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения и ударили авиацией неподалеку от Малых Щербаков, Малой Токмачки, Каменского и Новомихайловки.

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