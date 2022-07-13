Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Оккупанты продолжают штурмовать Донетчину — сводка Генштаба ВСУ

13 июля 2022, 19:19

Оккупанты продолжают штурмовать Донетчину — сводка Генштаба ВСУ

Российские оккупанты продолжают штурмовые действия сразу на нескольких направлениях на Донетчине, часть атак украинские военные отбили. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Славянском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Долина, Дибривное, Курулька, Мазановка, Вернополье, Гусаровка, Чепиль, Большая Камышеваха, Краснополье; нанесли авиаудар вблизи Мазановки.

«Штурмовые действия в направлениях Ивановки и Долины наши защитники успешно отбили и отогнали оккупантов назад», — сказано в сводке.

На Краматорском направлении россияне обстреливали из ствольной артиллерии и минометов районы Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Авиационные удары зафиксированы у Спирного.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Выемка, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Бахмут, Опытное, Веселая Долина, Вершина, Травневое, Углегорск, Кодема, Торецк, Шумы, Майорск и Зайцево. Нанесли авиационный удар неподалеку от Вершины.

«Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши воины точным огнем свели на нет, оккупанты с потерями отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил», — отметили в Генштабе.

Также сообщается, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты продолжили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения и ударили авиацией неподалеку от Малых Щербаков, Малой Токмачки, Каменского и Новомихайловки.

Читайте также:

В ВСУ рассказали о планах ударить по Крымскому мосту 

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Война ситуация на фронте
Организации
Генштаб ВСУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:15
Пушилин заявил о наступлении оккупантов на четырех направлениях на Донетчине
16:45
Из оккупированной Попасной люди могут выехать только в сторону России – мэр
15:51
«ДНР» заявили о двух погибших жителях Донецка в ходе обстрела
15:49
«Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на километры»: В Луганске рассказали о ракетном ударе по складу
15:40
Северная Корея признала «ДНР» и «ЛНР»
15:06
«ДНР»: Из-за обстрела Старомихайловки пострадала женщина
14:33
В Донецке сообщают, что под обстрел попала автостанция «Трудовская»
12:39
«ДНР» и «ЛНР» отправляют детей в Россию для «патриотического» воспитания — правозащитники
11:33
«ДНР»: Все иностранные пленные обжаловали смертную казнь
10:09
«ДНР»: За сутки погибли три человека, еще 15 получили ранения
09:13
«ЛНР»: По военной части в Луганске нанесен массированный удар, ракеты достигли цели
23:23
Штурм на Славянском направлении. Обстрелы Горловки и Бахмута. Дайджест НД за день ►
22:19
«ДНР» заявила об одной погибшей и двух раненых в результате обстрелов в Донецке
19:59
«ДНР» собирается провести первый «трибунал» в Мариуполе до конца лета
16:56
Под Мелитополем горит захваченная оккупантами база — мэр
все новости
20:54
Оккупанты обстреляли завод в Славянске
20:38
Число жертв ракетного удара по Часов Яру достигло 48 человек
19:57
Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания «Л-ДНР»
19:19
Оккупанты продолжают штурмовать Донетчину — сводка Генштаба ВСУ
18:41
В Северске оккупанты ранили двоих детей
18:06
Россияне в оккупированном Мелитополе готовятся к наступлению ВСУ — мэр
18:03
Полиция идентифицировала большинство погибших в Часовом Яре
17:30
Оккупанты ударили по Запорожью, ранены 7 человек
17:28
В Стамбуле проходит четырехсторонняя встреча по «зерновым коридорам»
17:15
Пушилин заявил о наступлении оккупантов на четырех направлениях на Донетчине
16:47
Нацбанк представил памятную монету, посвященную Военно-Морским силам ВСУ
16:45
Из оккупированной Попасной люди могут выехать только в сторону России – мэр
16:38
В правительстве призвали местные власти подготовить школы к обучению offline
16:14
В МИД Украины заявляют, что переговоры о мирном урегулировании с РФ пока не ведут
16:02
«Услышали, как стены задвигались»: В Константиновке рассказали об обстреле
все новости
ВИДЕО
«Услышали, как стены задвигались»: В Константиновке рассказали об обстреле
13 июля, 16:02
«ЛНР»: По военной части в Луганске нанесен массированный удар, ракеты достигли цели
13 июля, 09:13
Штурм на Славянском направлении. Обстрелы Горловки и Бахмута. Дайджест НД за день ►
12 июля, 23:23

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция