Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания «Л-ДНР»

Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой (КНДР) после ее решения признать «независимость» временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.



«Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов на Донетчине и Луганщине ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины», — говорится в заявлении.



«Обращение России в КНДР о поддержке в легитимизации силового захвата части украинской территории говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна. У России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность», — прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

13 июля КНДР признала так называемые «ДНР» и «ЛНР» в качестве «независимых государств».