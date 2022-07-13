Число жертв ракетного удара по Часов Яру достигло 48 человек

Спасатели достали из-под завалов дома в Часов Яре тело еще одного погибшего. Общее число жертв российского ракетного удара 9 июля достигло 48 человек. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.



«По состоянию на 19:00 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр обнаружено тело одного погибшего. Всего обнаружены тела 48 погибших, из них один ребенок», — говорится в сообщении.



Всего из-под завалов удалось спасти 9 человек, работы продолжаются.

Вечером 9 июля российские оккупанты атаковали ракетами 5-этажку в городе Часов Яр в Донецкой области. Ранее было известно о 47 погибших.