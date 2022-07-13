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«Шахтер» объявил о закрытии официального клубного телеканала

13 июля 2022, 21:28

«Шахтер» объявил о закрытии официального клубного телеканала

Футбольный клуб «Шахтер» объявил, что закрывает официальный клубный телеканал, а лицензия на эфирную частоту будет возвращена государству. Об этом сообщила пресс-служба клуба.  

«В связи с вступлением в силу Закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" и несовместимостью развития частных инвестиций с последствиями действия этого Закона ФК "Шахтер" обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой аннулировать лицензию на вещание телеканала Shakhtar TV», — говорится в сообщении.

В пресс-службе клуба отметили, что это «вынужденный шаг, детали которого изложены в заявлении президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова от 11 июля 2022 года».

Ранее Ринат Ахметов объявил о выходе принадлежащей ему инвестиционной компании SCM из медиабизнеса и передаче лицензий всех ее СМИ государству. 

По словам сотрудников принадлежащих SCM медиа-проектов, они до последнего не знали о таком решении.

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