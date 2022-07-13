«Шахтер» объявил о закрытии официального клубного телеканала

Футбольный клуб «Шахтер» объявил, что закрывает официальный клубный телеканал, а лицензия на эфирную частоту будет возвращена государству. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



«В связи с вступлением в силу Закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" и несовместимостью развития частных инвестиций с последствиями действия этого Закона ФК "Шахтер" обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой аннулировать лицензию на вещание телеканала Shakhtar TV», — говорится в сообщении.



В пресс-службе клуба отметили, что это «вынужденный шаг, детали которого изложены в заявлении президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова от 11 июля 2022 года».

Ранее Ринат Ахметов объявил о выходе принадлежащей ему инвестиционной компании SCM из медиабизнеса и передаче лицензий всех ее СМИ государству.



По словам сотрудников принадлежащих SCM медиа-проектов, они до последнего не знали о таком решении.