Генсек ООН заявил о достижении «критического прогресса» в разблокировании экспорта зерна из Украины

В ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле стороны достигли «критического прогресса» по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает «Европейская правда».



«Сегодня мы увидели критический шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта украинского зерна по Черному морю», — сказал Гутерреш.



По словам генсека ООН, участники переговоров в Стамбуле не заключили соглашения, но договорились работать над ним. Он добавил, что сторонам еще предстоит согласовать технические детали экспорта зерна.



Антониу Гутерреш поблагодарил Турцию за посреднические усилия, а также высказал благодарность российским и украинским чиновникам «за конструктивную работу».



Он также отметил, что следующая встреча по вопросу вывоза зерна состоится на следующей неделе.

13 июля в Стамбуле состоялась встреча делегаций министерств обороны Турции, Украины и России, а также ООН по вывозу из Украины зерна по Черному морю. По итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью газете El Pais, что Украина находится в двух шагах от соглашения с РФ по экспорту украинского зерна на международный рынок. Он уточнил, что осталось решить проблемы безопасности, связанные с позицией РФ.