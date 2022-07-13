Глава Соледара опроверг заявления оккупантов о том, что они зашли в город

Российские оккупанты не зашли в черту города Соледара, как они утверждают. Об этом заявил глава Соледарской городской военной администрации Сергей Гошко, передает «Суспільне».



Ранее помощник «министра внутренних дел ЛНР» Виталий Киселев заявил, что «союзные силы зашли в городскую черту Соледара, в течение ближайших двух дней город могут освободить».



Сергей Гошко подчеркнул, что это заявление не соответствует действительности.



«Населенные пункты под украинским контролем. Была попытка российской армии пойти на Яковлевку, которую украинские военные успешно отбили. Там есть повреждения, три дома сгорели. И в Бахмутском четыре дома повреждены, где Лисичанская трасса. На окраинах Раздолевки были обстрелы», — рассказал руководитель Соледарской ВГА.



По словам Гошко, в Соледарской громаде в настоящее время находится около 5-6 тысяч человек. Водоснабжения пока нет. В Соледаре много поврежденного жилья, в Яковловке все дома повреждены, есть полностью разрушенное жилье.