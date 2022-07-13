«Согласуем детали в ближайшие дни»: Зеленский — о разблокировании экспорта зерна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достигнут прогресс в переговорах по разблокированию экспорта украинского зерна. Об этом он сказал в видеообращении в среду.



Он отметил, что сегодня в новостях много упоминаний о встрече в Турции по разблокированию аграрного экспорта из Украины через Черное море.



«Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия. Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и без преувеличения всему миру», — отметил Зеленский.



Он подчеркнул, что если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса.



«Украинская делегация доложила мне, что есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с Генеральным секретарем ООН», — добавил президент.