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Северная Корея признала «Л-ДНР» и ухудшение ситуации в Бахмуте. Дайджест НД за день ►

13 июля 2022, 23:57

Северная Корея признала «Л-ДНР» и ухудшение ситуации в Бахмуте. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Ракетные удары нанесла Россия по Константиновке и Нью-Йорку. Разрушены школы и жилые дома.
  • Бахмут областные власти называют самым тяжелым направлением боевых действий. Что происходит в городе рассказал заместитель мэра.
  • В Луганске горит военная часть ПВО группировки «ЛНР».
  • В Донецке вода течет по улицам города, пока люди стоят в огромных очередях за бутилированной водой.
  • В Луганской области области грядет гуманитарный кризис. Какой прогноз на зиму дает глава области Сергей Гайдай.
  • Тоталитарная Северная Корея признала группировки «Л-ДНР».
  • В Стамбуле прошли переговоры о безопасной перевозке украинского зерна по морю.
  • Нашествие саранчи в России. Почему люди в соцсетях связывают это с бомбардировкой Мариуполя.

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