Северная Корея признала «Л-ДНР» и ухудшение ситуации в Бахмуте. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Ракетные удары нанесла Россия по Константиновке и Нью-Йорку. Разрушены школы и жилые дома.

Бахмут областные власти называют самым тяжелым направлением боевых действий. Что происходит в городе рассказал заместитель мэра.

В Луганске горит военная часть ПВО группировки «ЛНР».

В Донецке вода течет по улицам города, пока люди стоят в огромных очередях за бутилированной водой.

В Луганской области области грядет гуманитарный кризис. Какой прогноз на зиму дает глава области Сергей Гайдай.

Тоталитарная Северная Корея признала группировки «Л-ДНР».

В Стамбуле прошли переговоры о безопасной перевозке украинского зерна по морю.

Нашествие саранчи в России. Почему люди в соцсетях связывают это с бомбардировкой Мариуполя.