У Зеленского признание «Л-ДНР» Северной Кореей назвали «политическим анекдотом»

Признание КНДР самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сравнив произошедшее с «политическим анекдотом».



«Очень нравятся простые «политические анекдоты», где традиционную главную роль «дурка» обязательно играют российские пропагандисты... Так вот сегодня эти анекдотические персонажи активно радуются важной «внешнеполитической победе»: пока Владимир Путин готовится к визиту в новую страну-партнера — Иран, Северная Корея... признала криминальную группировку «ДНР». Фантастическая победа. Фантастическое достижение, ради которого надо будет полностью уничтожить репутацию «великой России», — написал Подоляк в своем телеграм-канале.



Подоляк предположил, что через некоторое время «КНДР может признать независимую Бурятию и Демократическую Республику Тива».

13 июля КНДР признала «независимость» так называемых «ДНР» и «ЛНР».



В МИД Украины заявили о разрыве дипломатических отношений с КНДР после ее решения признать «независимость» временно оккупированных РФ территорий в Донецкой и Луганской областях.