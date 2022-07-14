ООН: Более 9 млн человек выехали за границу Украины с 24 февраля

Зарегистрировано 9 136 006 пересечений украинской границы с 24 февраля, с момента начала нового этапа войны РФ против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Агентства ООН по делам беженцев.

Ранее в ООН сообщали, что лидерами приема украинских беженцев среди стран Европейского Союза стали Польша, Германи и Чехия.

В РФ, по данным ООН, на 12 июля находился 1 625 531 беженец из Украины.

Ранее на сайте Донецкой областной военной администрации призвали жителей Донетчины эвакуироваться из региона.