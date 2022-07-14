В Харькове в результате ракетной атаки частично разрушено депо метрополитена и предприятия

В ночь на 14 июля Харьков подвергся ракетной атаке, в результате чего частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.



Кроме этого, в течение суток российские оккупационные войска обстреливали Циркуны, Русские Тишки и Золочев. В результате повреждений получили жилые дома мирных граждан, газораспределительная подстанция, горели поля.



Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 60 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.