Ракетный удар по центру Николаева: Повреждены гостиница и ТРЦ

Последствия обстрелов Николаева. Фото: ВГА

Сегодня утром российские войска нанесли ряд ударов по гражданским объектам Николаева. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.



«На местах уже работают спасатели и аварийные бригады», — отметил Сенкевич.



По его словам, под обстрел попал отель «Николаев» в центре города.



«Ударной волной и осколками повреждено и здание торгово-развлекательного центра напротив. На месте работают коммунальщики. Они уже расчистили проезд от обломков и мусора для автомобилей. Сейчас зачищают остальную территорию вокруг», — проинформировал мэр.

По данным главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу.



«По предварительной информации, по областному центру выпущено девять ракет из зенитно-ракетной системы С-300. В настоящее время известно о повреждении двух учебных заведений, объекта транспортной инфраструктуры и гостиницы. Один человек ранен. Предварительно, без жертв. Подробная информация уточняется», — сообщил он.



В ГУ ГСЧС в Николаевской области показали последствия нанесенных ударов по Николаеву:



