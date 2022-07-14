The Guardian: Гражданин США попал в плен в Херсоне

35-летний Суэди Мурекези, гражданин США, находится в плену на оккупированной территории Украины. Мужчина был задержан в прошлом месяце в Херсоне, где он проживает более двух лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на его брата Селе Мурекези.



Через месяц отсутствия известий, Суэди позвонил Селе и сообщил, что находится в заключении в оккупированном Донецке.



По телефону Мурекези сказал своему брату, что его обвинили в участии в проукраинских протестах — обвинение, которое его брат и двое близких друзей в Херсоне отвергли. Брату он рассказал, что россияне используют его в пропагандистских видео.



По словам херсонских друзей американца, тот исчез, когда уехал искать топливо для авто.



Мурекези также сказал, что находится в той же тюрьме, что и Александр Дрюке и Энди Хуинь, двое американцев, захваченных россиянами в прошлом месяце.



При этом друзья и семья Мурекези говорят, что он не участвовал ни в каких боевых действиях в Украине и переехал в страну около четырех лет назад, а в 2020 году поселился в Херсоне.



Представитель Госдепартамента США заявил, что знают о задержании Мурекези, но отказался от дальнейших комментариев, сославшись на соображения конфиденциальности.



Мурекези родился в Руанде в 1985 году, но бежал из страны со своей семьей после геноцида 1994 года, эмигрировав в Миннесоту. Он начал посещать Украину по деловым причинам в 2017 году и устроился там на постоянной основе в 2020 году.



Друзья Мурекези в Херсоне впервые заметили его исчезновение 8 июня, когда увидели, что рядом с его квартирой больше нет машины.



Двое американцев, Александр Дрюке и Энди Хуинь, которые воевали вместе с украинскими бойцами к северу от Харькова против РФ, в июне пропали без вести. После стало известно, что они в плену.