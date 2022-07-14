«ДНР»: Двое мирных жителей погибли в Донецке из-за обстрелов, еще шесть ранены

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за сутки погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



В «ДНР» уверяют, что погибли два человека в Кировском районе Донецка.



Также отмечается, что ранения различной степени тяжести получили шестеро гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке и Землянках (относится к Макеевке).

На подконтрольной украинским властям части Донетчины за сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли трое мирных жителей, ранены пять человек.