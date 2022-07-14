WSJ: Сделка по экспорту зерна включает частичное разминирование и прекращение огня

План по возобновлению экспорта украинского зерна через Черное море предусматривает частичное разминирование Украиной портов и подходов к ним. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



«Согласно всеобъемлющему соглашению, достигнутому в среду, зерно может быть отправлено из трех украинских портов в конвоях, сопровождаемых украинскими кораблями, с прекращением огня для защиты судов в пределах географических границ и некоторыми операциями по разминированию», - пишет издание.



Отмечается, что технические детали еще предстоит проработать, в том числе то, как будет проходить разминирование вокруг украинских портов. Украина первоначально сообщила ООН, что безопасный проход через ее минные поля может быть нанесен на карту, «но так называемые плавающие мины также должны быть обезврежены», сказал газете западный чиновник.



В соответствии с договоренностями, ВМС Турции будут инспектировать пустые суда, заходящие в украинские порты, чтобы развеять опасения России по поводу того, что те могут быть использованы для доставки западного оружия Украине.



В ходе переговоров их участники договорились создать координационный центр в Стамбуле.



The Wall Street Journal пишет, что, хотя официальные лица заявили, что переговоры завершились соглашением об общих параметрах экспорта, но сделка еще не подписана президентом России Владимиром Путиным.



Источники газеты не исключают, что это может произойти во время встречи российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране на следующей неделе.