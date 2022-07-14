Британская разведка констатировала снижение активности оккупантов на Донбассе

За последние три дня российские войска на территории Донецкой и Луганской областей не достигли никакого существенного продвижения. На это указывают специалисты британской разведки в обзоре военной ситуации в Украине за 14 июля.



Отмечается, что армия РФ рискует потерять импульс, который она имела после оккупации Лисичанска.

Также в британской разведке констатировали, что российские войска на Донбассе продолжают артиллерийские обстрелы по широкому фронту, местами совершают пробные наступательные маневры небольшими группами численностью уровня рот и взводов.

«Устаревшая техника, оружие и советская тактика, применяемая российскими войсками, не позволяют им быстро восстановить или набрать импульс, если только не «давить массой» - что сейчас Россия не может использовать», — указано в обзоре британских разведчиков.

К тому же отмечается, что перспективы широких переговоров о завершении войны выглядят маловероятными несмотря на состоявшиеся переговоры об экспорте зерна и достигнутую договоренность об обмене пленными.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что через небольшие населенные пункты российские оккупанты пытались прорваться в Северск и открыть путь в Бахмут.