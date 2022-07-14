В Донецкой области за сутки оккупантами обстрелян 21 населенный пункт

Оккупанты накрыли огнем 21 населенный пункт Донецкой области, есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Обстреляны российской армией города Авдеевка, Красногоровка, Торецк, Славянск, Константиника, Бахмут, пгт Очеретино, села Каменка, Дилиевка, Первомайское, Гродовка, Ивановка, Николаевка, Заветное, Нелиповка, Мариновка, Волче, Новоселовка Первая, Катериновка, Новожеланное, Новолуганское.

За сутки оккупанты разрушили 40 гражданских объектов, ударив по Донецкой области 33 раза. Повреждены и разрушены 29 жилых домов, из них три многоквартирных, амбулатория, зернохранилище и сельхозтехника, завод, водонапорная башня, стадион, гаражи, хозяйственные постройки.



Российская армия применила на Донбассе ракеты «НУРС», «Х59мк», ЗРК «С-300», реактивные системы залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган», артиллерию.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее в утренней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось о том, что украинские военные отразили на Донбассе несколько атак, но под Каменкой оккупанты имели частичный успех.