Количество жертв ракетного удара по Виннице возросло до 12 человек, среди погибших — младенец

Последствия удара по Виннице. Фото: ГСЧС

Количество жертв ракетного удара по центру Винницы возросло до 12 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины.



«На 12:15 12 погибших (один младенец) и 25 раненых. Работают 90 спасателей», — рассказали в ведомстве.



По информации спасателей, в 10:45 зафиксирован «прилет» на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта «Юбилейный». Сгорело 25 автомобилей.

По данным Нацполиции, ранены 30 человек.

В Виннице сегодня прозвучало несколько мощных взрывов. На ракетные удары российских войск по городу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.