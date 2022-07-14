«ДНР» заявила о захвате населенных пунктов возле Авдеевки, Бахмута и Курахово

Российские силы захватили ряд населенных пунктов — возле Авдеевки, Бахмута и Курахово. Об этом сообщает так называемый «штаб территориальной обороны ДНР».



В группировке «ДНР» уверяют, что захвачен 251 населенный пункт в Донецкой области, включая «Октябрь под Курахово (после декоммунизации: Благодатное — ред.), Медную Руду под Артемовском (под Бахмутом — ред.), Каменку под Авдеевкой».



В Генеральном штабе ВСУ информации о переходе населенных пунктов под контроль российских сил нет. При этом сообщалось, что под Каменкой оккупанты имеют частичный успех.