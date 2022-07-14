Страны Европейского Союза планируют заменить российский газ азербайджанским — СМИ

Еврокомиссией странам Европейского союза предложено заключить соглашение с Азербайджаном, которое будет предполагать увеличение импорта природного газа и расширение трубопровода. Об этом сообщает
Reuters, дополняя, что этот шаг является частью усилий ЕС по сокращению зависимости от газа РФ после российского вторжения в Украину.
В меморанде, по информации журналистов, указывается, что стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта газа в ЕС через Южный газовый коридор, «в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно до 2027 года в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом».
В материале Reuters упоминается, что в прошлом 2021 году в страны ЕС было доставлено более 8 млрд кубометров газа из Азербайджана.
Также отмечается, что теперь Азербайджану необходимо усилить собственную добычу газа из-за увеличения поставок. К тому же, по данным Reuters, документ предполагает, что будущие газовые контракты должны сочетаться с целями Европейского союза в плане изменения климата, речь о планах сокращать потребление газа, особенно после 2030 года.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила
, что план по возобновлению экспорта украинского зерна через Черное море предусматривает частичное разминирование Украиной портов и подходов к ним.