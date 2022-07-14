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Страны Европейского Союза планируют заменить российский газ азербайджанским — СМИ

14 июля 2022, 13:07

Страны Европейского Союза планируют заменить российский газ азербайджанским — СМИ

Еврокомиссией странам Европейского союза предложено заключить соглашение с Азербайджаном, которое будет предполагать увеличение импорта природного газа и расширение трубопровода. Об этом сообщает Reuters, дополняя, что этот шаг является частью усилий ЕС по сокращению зависимости от газа РФ после российского вторжения в Украину.
 
В меморанде, по информации журналистов, указывается, что стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта газа в ЕС через Южный газовый коридор, «в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно до 2027 года в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом».
 
В материале Reuters упоминается, что в прошлом 2021 году в страны ЕС было доставлено более 8 млрд кубометров газа из Азербайджана.
 
Также отмечается, что теперь Азербайджану необходимо усилить собственную добычу газа из-за увеличения поставок. К тому же, по данным Reuters, документ предполагает, что будущие газовые контракты должны сочетаться с целями Европейского союза в плане изменения климата, речь о планах сокращать потребление газа, особенно после 2030 года.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что план по возобновлению экспорта украинского зерна через Черное море предусматривает частичное разминирование Украиной портов и подходов к ним. 

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