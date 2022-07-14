Страны Европейского Союза планируют заменить российский газ азербайджанским — СМИ

Еврокомиссией странам Европейского союза предложено заключить соглашение с Азербайджаном, которое будет предполагать увеличение импорта природного газа и расширение трубопровода. Об этом сообщает Reuters, дополняя, что этот шаг является частью усилий ЕС по сокращению зависимости от газа РФ после российского вторжения в Украину.

В меморанде, по информации журналистов, указывается, что стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта газа в ЕС через Южный газовый коридор, «в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно до 2027 года в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом».

В материале Reuters упоминается, что в прошлом 2021 году в страны ЕС было доставлено более 8 млрд кубометров газа из Азербайджана.