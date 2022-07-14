Британия выделяет Украине 2,5 млн фунтов для расследования военных преступлений России

Правительство Великобритании объявило о пакете помощи Украине на 2,5 миллиона фунтов стерлингов для расследования военных преступлений российских солдат. Об этом сообщает Sky News.



Отмечается, что этот финансовый пакет будет использован для помощи Генпрокуратуре Украины в расследовании преступлений, в частности сексуального насилия, связанного с российской агрессией.



Деньги будут предоставлены в рамках поддержки Великобритании Консультативной группы по вопросам жестоких преступлений в партнерстве с ЕС и США.



«Доказательства ужасных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, и рассказы из первых уст, которые я услышала от тех, кто выжил, останутся со мной навсегда. Но еще сильнее решимость украинского народа ответить на эти жестокости, которую я наблюдала. Я рада, что экспертиза и финансирование Великобритании помогут Генеральной прокуратуре раскрыть эти преступления и привлечь виновных к ответственности», - заявила посолка Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.



В мае Европейский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания объявили о создании Консультативной группы для координации усилий по привлечению к ответственности за преступления, совершенные во время войны России против Украины.