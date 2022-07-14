«Мэр» Мариуполя заявил, что в городе осталось 200 тысяч человек

В Мариуполе на данный момент проживает около 200 тысяч человек, в ближайших районах и пригороде сосредоточено не менее 35–40 тысяч жителей. Об этом в интервью российскому ТАСС рассказал глава оккупационной администрации города Константин Иващенко.



Советник городского головы города Вадима Бойченко Петр Андрющенко отметил, что российские оккупанты завышают число жителей, которые остались в захваченном Мариуполе.



«Депутат Госдумы России, куратор оккупации Мариуполя Дмитрий Саблин озвучил, что по данным гумштабов единороссов, в Мариуполе сейчас 212 тысяч человек. Около месяца назад заместитель главы оккупационной администрации озвучил цифру в 196 тысяч человек, ссылаясь на какую-то перепись. Обе цифры значительно отличаются от наших», – написал он.



По официальным данным мэрии в городе около 130 тысяч человек с учетом миграционных процессов.



По оценкам Мариупольского горсовета, более 20 тысяч мирных жителей погибли на улицах города от вражеской артиллерии и авиации.