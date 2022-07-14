Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Донецке обстреляна автостанция «Центр», есть жертвы

14 июля 2022, 15:27

В Донецке обстреляна автостанция «Центр», есть жертвы

Последствия обстрела автостанции «Центр». Фото из соцсетей Последствия обстрела автостанции «Центр». Фото из соцсетей

В Донецке обстреляна автостанция «Центр», расположенная неподалеку от местного СИЗО. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Telegram-канал «Типичный Донецк» сообщает, что из-за попадания снаряда в районе «Центра» есть погибшие.

По данным «штаба территориальной обороны ДНР», в результате обстрела в Ворошиловском районе Донецка погибли два человека и еще трое получили ранения.

Напомним, сегодня, 14 июля, российская армия обстреляла Константиновку Донецкой области, по словам местных жителей, «прилеты» были зафиксированы в разных районах.

Еще по теме

Места
Донецк
Прочее
Война ДНР обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:29
«Мэр» Мариуполя заявил, что в городе осталось 200 тысяч человек
15:27
В Донецке обстреляна автостанция «Центр», есть жертвы
09:53
«ДНР»: Двое мирных жителей погибли в Донецке из-за обстрелов, еще шесть ранены
23:57
Северная Корея признала «Л-ДНР» и ухудшение ситуации в Бахмуте. Дайджест НД за день ►
23:43
Взрывы в Каховке, пенсии в Херсоне, контрнаступление на юге. Что происходит в оккупации
17:15
Пушилин заявил о наступлении оккупантов на четырех направлениях на Донетчине
16:45
Из оккупированной Попасной люди могут выехать только в сторону России – мэр
15:51
«ДНР» заявили о двух погибших жителях Донецка в ходе обстрела
15:49
«Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на километры»: В Луганске рассказали о ракетном ударе по складу
15:40
Северная Корея признала «ДНР» и «ЛНР»
15:06
«ДНР»: Из-за обстрела Старомихайловки пострадала женщина
14:33
В Донецке сообщают, что под обстрел попала автостанция «Трудовская»
12:39
«ДНР» и «ЛНР» отправляют детей в Россию для «патриотического» воспитания — правозащитники
11:33
«ДНР»: Все иностранные пленные обжаловали смертную казнь
10:09
«ДНР»: За сутки погибли три человека, еще 15 получили ранения
все новости
15:51
Зеленский: В Украине зарегистрированы более 34000 преступлений, связанных с российской агрессией
15:29
«Мэр» Мариуполя заявил, что в городе осталось 200 тысяч человек
15:27
В Донецке обстреляна автостанция «Центр», есть жертвы
14:51
В Херсонской ОВА сообщили о деоккупации 44 сел региона
14:50
Находились в районе удара: поступило 15 сообщений о без вести пропавших в Виннице
14:48
В Украине женщин будут брать на воинский учет только с их согласия — Генштаб ВСУ
14:17
Британия выделяет Украине 2,5 млн фунтов для расследования военных преступлений России
14:02
В МИД Украины призывают к созданию трибунала для руководства РФ
14:00
Ракетный удар по Виннице: Известно о 20 погибших, включая трех детей
13:22
Армия РФ обстреляла Константиновку, «прилеты» — в разных районах
13:07
Страны Европейского Союза планируют заменить российский газ азербайджанским — СМИ
12:53
«ДНР» заявила о захвате населенных пунктов возле Авдеевки, Бахмута и Курахово
12:11
Россия направляет ракеты туда, где нет ничего военного: Зеленский об ударе по Виннице
12:03
В Донецкой области за сутки оккупантами обстрелян 21 населенный пункт
12:02
Посол США при ОБСЕ анонсировал возобновление работы миссии в Украине
все новости
ВИДЕО
Ракетный удар по центру Николаева: Повреждены гостиница и ТРЦ
14 июля, 09:18
Северная Корея признала «Л-ДНР» и ухудшение ситуации в Бахмуте. Дайджест НД за день ►
13 июля, 23:57
Взрывы в Каховке, пенсии в Херсоне, контрнаступление на юге. Что происходит в оккупации
13 июля, 23:43

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция