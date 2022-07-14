В Донецке обстреляна автостанция «Центр», есть жертвы

Последствия обстрела автостанции «Центр». Фото из соцсетей

В Донецке обстреляна автостанция «Центр», расположенная неподалеку от местного СИЗО. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.



Telegram-канал «Типичный Донецк» сообщает, что из-за попадания снаряда в районе «Центра» есть погибшие.



По данным «штаба территориальной обороны ДНР», в результате обстрела в Ворошиловском районе Донецка погибли два человека и еще трое получили ранения.

Напомним, сегодня, 14 июля, российская армия обстреляла Константиновку Донецкой области, по словам местных жителей, «прилеты» были зафиксированы в разных районах.