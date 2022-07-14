Зеленский: В Украине зарегистрированы более 34000 преступлений, связанных с российской агрессией

Органы правопорядка Украины зарегистрировали 34 039 преступлений, связанных с российской агрессией. Об этом заявил Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на международной конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге, передает «Интерфакс-Украина».



«Лишь за время с начала широкомасштабного вторжения органами правопорядка Украины зарегистрированы 34039 преступлений, связанных с российской агрессией. А представьте, сколько преступлений они совершили с 2014 года», - сказал он.



Президент подчеркнул, что до сих пор устанавливается, сколько украинских детей россияне вывезли. Предварительные данные – более 200 тысяч детей.



За эти преступление, сказал Зеленский, должно быть обязательное наказание всех, связанных с российской агрессией.