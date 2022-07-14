Зеленский призывает создать компенсационный механизм для жертв российской агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать компенсационный механизм для жертв российской агрессии. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на слова главы государства.



Владимир Зеленский сделал соответствующее заявление во время онлайн-выступления на международной конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге.

Также президент отметил необходимость создания специального трибунала для привлечения к ответственности за преступление агрессии.

«Имеющиеся судебные учреждения по юрисдикционным причинам не могут привлечь к ответственности всех виновных именно в первичном преступлении агрессии. Поэтому требуется специальный трибунал по этому преступлению российской агрессии против Украины. Трибунал, который обеспечит справедливое и законное наказание тех, кто начал эту историю катастрофы и трагедии», – сказал Владимир Зеленский, добавив, что кроме такого трибунала, нужен еще и инструмент компенсации всех убытков за нанесенную агрессию.

Ранее, напомним, на той же конференции в Гааге с идей создания специального трибунала специального трибунала для привлечения высшего военного и политического руководства РФ к ответственности за совершенные преступления в Украине выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.