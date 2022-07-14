В Донецкой области вернули свет в восемь населенных пунктов

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в восьми населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



За сутки специалисты смогли вернуть электроснабжение в дома 1734 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



«Больше всего обновлений — в Бахмутской громаде, которая ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам. Кроме того, аварийно-ремонтные бригады энергокомпании, с разрешения военных, смогли выполнить ряд работ в Авдеевской, Великоновоселковской, Марьинской и Торецкой громадах, которые расположены вблизи линии фронта и регулярно подвергаются обстрелам, ракетным и авиаударам», — подчеркнули в компании.



В ДТЭК сообщили, что без электроснабжения остаются 333 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.