Bloomberg: ЕС может снять санкции с некоторых россиян из-за юридических проблем

Европейский союз обсуждает вопрос об отмене санкций с ряда россиян из-за якобы слабых оснований для введения ограничений против них. Об этом пишет Bloomberg.



Около 30 человек обратились в суд с требованием исключить их из списка санкций ЕС. Еще 10 человек обратились непосредственно в Союз.



Юридическая служба Европейского совета сообщила послам ЕС, что некоторые из запросов были обоснованы и введение против некоторых лиц санкций имело слабые основания для этого.



Известно, что среди тех, кто оспаривает наложенные на них санкции ЕС – российские олигархи Роман Абрамович, Виктор Рашников, Михаил Фридман, Петр Авен, Андрей Мельниченко и Дмитрий Мазепин, Алишер Усманов, Алексей Мордашов.



Всего в ответ на санкции блока в суд подан 41 иск по физическим, юридическим и отраслевым мерам.