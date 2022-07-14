После удара по Виннице 52 человека попали в больницы, многие в тяжелом состоянии

Последствия удара по Виннице. Фото: ГСЧС

После ракетного удара российских войск по Виннице 52 человека госпитализированы. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.



По информации спасателей, атака оккупантов унесла жизни 20 человек, в том числе троих детей.



Из 52 госпитализированных — трое детей. 34 человека в тяжелом состоянии.



Кроме того, повреждены 55 зданий и 40 автомобилей.



«Продолжается поиск 46 человек, связь с которыми отсутствует. От ГСЧС привлечено 319 человек и 33 единицы техники. На месте работают пиротехники, кинологи, психологи ГСЧС», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило 15 сообщений о без вести пропавших гражданах, которые находились на месте попадания ракет в Виннице.

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар из акватории Черного моря ракетами «Калибр» по Виннице. В результате погибли 20 человек, в том числе трое детей. Кроме того, значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения.