Оккупанты в Запорожской области формируют «центральную избирательную комиссию»

На временно оккупированной российскими войсками части Запорожской области заявляют, что в ближайшее время представят «бюллетень» для проведения так называемого «референдума» о вхождении региона в состав РФ. Об этом сообщил экс-нардеп Украины перешедший на сторону РФ Евгений Балицкий, назначенный оккупантами главой «военно-гражданской администрации» захваченных территорий Запорожской области.



Также он сказал, что сейчас оккупанты заняты созданием «центризбиркома» и формулировкой вопроса для «референдума».



Балицкий пообещал, что «бюллетень» будет презентован в ближайшие недели.

Напомним, ранее Балицкий заявил, что так называемый «референдум» о вхождении захваченной российскими войсками части Запорожской области в состав РФ состоится в начале осени.