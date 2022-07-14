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Славянск без воды: В городе бурят скважины

14 июля 2022, 17:31

Славянск без воды: В городе бурят скважины

В Славянске городская власть решила бурить скважины технической воды из-за отсутствия централизованного водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба городской военной администрации, таким образом намерены обеспечить жителей громады технической водой.

«Напомним, что в предыдущие годы во дворах многоэтажных домов в центральных районах города были обустроены четыре бювета. Сейчас к ним прибавятся еще столько же», — говорится в сообщении.

В ВГА предупредили, что о местонахождении новых скважин сообщат после завершения работ.

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