Могут быть жертвы и техногенная катастрофа: Оккупанты хотят запустить завод «Азот» в Северодонецке

Российские захватчики разыскивают в оккупированном Северодонецке работников завода «Азот» и приглашают на работу, уверяя, что запустят химзавод. Однако это невозможно из-за масштабных разрушений, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Система электроснабжения "Азота" полностью разрушена. Завод не может получать электороэнергию ни от "Луганского энергетического объединения" (повреждены опоры и силовые трансформаторы в пунктах Лисичанская-110, Юбилейная, Счастье), ни от подстанции Кременская 500 кВ (станция разбита)», — пояснил Гайдай.



Он отметил, что разрушение системы очистки сточных вод «Азота» (цех водоснабжения) нанесло значительный ущерб Северодонецку. До войны предприятие обеспечивало очистку 100% сточных вод города.



По словам Гайдая, запустить завод невозможно.



«Орки преднамеренно подвергают людей опасности. Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона. Масштабные разрушения на заводе несовместимы с его безопасной деятельностью», — подчеркнул глава области.



В свою очередь Group DF, в состав которого входит завод, заявили, что запускать производство крайне опасно из-за значительных разрушений на территории комбината и невозможно без соответствующих специалистов. В результате обстрелов повреждены оба цеха аммиака 1-А и 1-Б, цех азотной кислоты. Пострадала практически вся инфраструктура предприятия — системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство (повреждены железнодорожное полотно, склад, узлы перегрузки), разрушены два хранилища метанола, повреждены четыре хранилища КАС.