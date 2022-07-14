В Житомирской области автомобиль лесников наехал на мину, есть погибшие

В Залесском лесничестве Житомирской области автомобиль с охранниками наехал на мину двигаясь по лесной дороге. Об этом сообщил глава Коростенской районной государственной администрации Юрий Тарасюк.



«Во время детонации, к сожалению, двое лесников погибли на месте. Еще шестеро получили ранения разных степеней тяжести», - говорится в сообщении.



Пострадавших доставили в медицинские учреждения Житомирщины.



2 июля у побережья курортного поселка Каролино-Бугаз Одесской области взорвалась мина, в результате чего один отдыхающий погиб, а другой получил контузию. Ранее также в результате взрыва мины погиб мужчина, который с семьей, несмотря на запрет, пришел на городской пляж Одессы.