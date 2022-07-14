Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, атаку отбили — Генштаб ВСУ

На Донетчине оккупанты продолжают обстрелы подразделений Сил обороны по всей линии столкновения, применяют штурмовую и армейскую авиацию. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



На Славянском направлении оккупанты обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Ивановки, Барвенкового, Богородичного, Кутузовки, Большой Камышевахи, Татьяновки, Новониколаевки и Константиновки. Задействовал авиацию для удара по району села Маяки.



«Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулька наши воины успешно отразили», — отметили в Генштабе.



Также оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Спирное, Нью-Йорк, Яковлевка, Соледар, Белогоровка, Выемка, Семигорье, Майское, Покровское и другие; нанесли авиаудары, в частности, неподалеку Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки.



«Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли врагу потери и заставили отступить», — сообщается в сводке.



Кроме того, на Запорожском направлении оккупанты обстреливали украинские позиции из артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Новоукраинка, Времовка, Ольговское, Темировка, Белогорье, Малиновка, Каменское, Новоандреевка, Невельское, Орехов и другие.