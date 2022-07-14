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В оккупированном Мариуполе партизаны подожгли завод «Сателлит»

14 июля 2022, 19:24

В оккупированном Мариуполе партизаны подожгли завод «Сателлит»

В оккупированном Мариуполе нарастает сопротивление, сегодня возник пожар на заводе «Сателлит». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, участники сопротивления подожгли завод, чтобы россияне не смогли забрать оборудование.

«Наконец-то имеем окончательное подтверждение. Мариупольский завод "Сателлит". Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление — лучше пусть пылает, чем россияне украдут», — написал Андрющенко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что «сопротивление Мариуполя растет».

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