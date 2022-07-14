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Число жертв ракетного удара по Виннице возросло

14 июля 2022, 20:17

Число жертв ракетного удара по Виннице возросло

Спасатели вытащили из-под завалов в Виннице тело еще одного погибшего вследствие российкого ракетного удара. Общее число жертв возросло до 23 человек, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 19:40, погибли 23 человека (из них 3 ребенка), обратились за помощью 115 человек, госпитализированы 64 человека, в том числе два ребенка. В тяжелом состоянии находится 34 человека, 5 человек в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что продолжается поиск 42 человек, связь с которыми отсутствует.

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар из акватории Черного моря ракетами «Калибр» по Виннице. В результате погибли 22 человека, в том числе трое детей. Кроме того, значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения.

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