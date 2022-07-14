Главе подразделения «пенсионного обеспечения» оккупантов в Купянске сообщено о подозрении

Правоохранители заочно сообщили о подозрении 54-летней женщине, которая возглавила незаконный пенсионный орган, созданный оккупантами в Купянске. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.



«Досудебным расследованием установлено, что во временно оккупированном городе Купянск подозреваемая добровольно заняла должность руководителя подразделения пенсионного обеспечения так называемой "временной гражданской администрации" Харьковской области», — говорится в сообщении.



Отмечается, в частности, что среди обязанностей главы незаконного органа — выдача «помощи» от страны-агрессора в сумме 10 тысяч рублей.



Женщине инкриминируется добровольное занятие должности гражданином Украины, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111- 1 УК Украины).