Все виновные будут привлечены к ответственности: В ЕС отреагировали на удар по Виннице

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель и европейский комиссар по кризисному регулированию Янеш Ленарчич выступили с заявлением в связи с ракетным ударом по Виннице. Текст заявление распространила Внешняя дипломатическая служба ЕС, передает «Интерфакс-Украина».



«Сегодня российские силы вторжения в Украину атаковали гражданское здание и культурный центр в городе Винница, убив более 20 человек и ранив десятки других, многие из них в критическом состоянии. Европейский Союз самым решительным образом осуждает эти продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища. Это зверство в Виннице является последним в длинной череде жестоких нападений, направленных против мирных жителей и гражданской инфраструктуры», — говорится в заявлении.



Представители ЕС напомнили, что агрессивная война России против Украины «бушует в стране уже более четырех с половиной месяцев».



«Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг, Славянск, Часов Яр, Харьков, Одесса, а теперь и Винница — вооруженные силы России и их марионетки оставляют кровавый след по Украине. Тысячи мирных жителей уже убиты. Это варварское поведение России при полном игнорировании международного гуманитарного права должно быть немедленно прекращено», — подчеркивают они.



«Гражданское население продолжает нести большие потери в этой войне из-за принципиального игнорирования Россией международного гуманитарного права, сталкиваясь лицом к лицу со смертью, насилием, в том числе сексуальным насилием, насильственной депортацией и уничтожением. Не может быть безнаказанности за нарушения и преступления, совершенные российскими силами и их политическим начальством. Все виновные в этих злодеяниях будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом», — заявили Боррель и Ленарчич.

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар из акватории Черного моря ракетами «Калибр» по Виннице. В результате погибли 23 человека, в том числе трое детей. Кроме того, значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения. За медпомощью обратились 115 человек, госпитализированы 64 человека, в том числе два ребенка. В тяжелом состоянии находится 34 человека, 5 человек в критическом состоянии.