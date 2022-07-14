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Удары по Донецкой области участились, сценарии исхода войны в Украине. Дайджест НД за день ►

14 июля 2022, 23:28

Удары по Донецкой области участились, сценарии исхода войны в Украине. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • 33 удара по Донецкой области за сутки. В Славянске разрушен детский дом, а группировка «ДНР» заявляет о новых захватах территорий.
  • Через Луганскую область российские оккупационные войска пытаются прорваться в Бахмут.
  • Удар средь бела дня. В центре Винницы российская ракета убила по меньшей мере 22 человека и покалечила более 50-ти. Ракета была выпущена из Черного моря.
  • Обстрел автостанции в Донецке. Погиб водитель маршрутки и пассажирка.
  • Аналитики издания Forbes представили 3 сценария окончания войны в Украине. Что будет: многолетняя война или динамическая развязка?

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