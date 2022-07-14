Удары по Донецкой области участились, сценарии исхода войны в Украине. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

33 удара по Донецкой области за сутки. В Славянске разрушен детский дом, а группировка «ДНР» заявляет о новых захватах территорий.

Через Луганскую область российские оккупационные войска пытаются прорваться в Бахмут.

Удар средь бела дня. В центре Винницы российская ракета убила по меньшей мере 22 человека и покалечила более 50-ти. Ракета была выпущена из Черного моря.

Обстрел автостанции в Донецке. Погиб водитель маршрутки и пассажирка.

Аналитики издания Forbes представили 3 сценария окончания войны в Украине. Что будет: многолетняя война или динамическая развязка?