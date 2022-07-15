Войска РФ превратили порт оккупированного Мариуполя в свой военно-транспортный хаб

Мариупольский порт оккупанты превратили в свой военно-транспортный хаб. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Это, по его словам, стало возможным благодаря восстановлению железнодорожного сообщения и организованного грузового движения ж/д путями под прикрытием пассажирского поезда Мариуполь – Волноваха.

«Учитывая дальнобойность украинской артиллерии, в частности систем HIMARS, предлагаем мариупольцам Приморского района в случае захода танкера в акваторию порта выбрать более безопасное место жительства и максимально воздерживаться от путешествий на поезде», — написал Андрющенко в своем телеграм-канале.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном войсками РФ городе нарастает сопротивление, и привел пример, как вчера, 14 июля, возник пожар на заводе «Сателлит». По его словам, участники сопротивления подожгли завод, чтобы россияне не смогли забрать оборудование.