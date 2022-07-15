Оккупанты обстреляли три района Днепропетровщины. Найдены осколки фосфорных снарядов

Российская армия атаковала сразу три района Днепропетровской области, целились по городам и селам. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что в Никопольском районе из-за обстрела загорелось горючее, пожарным пришлось тушить огонь несколько часов. По словам Резниченко, на месте обстрела были обнаружены осколки от «Градов» и фосфорных боеприпасов.

Резниченко сообщил, что в Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска, а в Синельниковском районе ракета армии РФ попала в школу. Он отметил, что спасатели занимаются разбором завалов, так как там серьезные разрушения.

Также Резниченко написал, что информация о погибших и пострадавших от обстрела региона уточняется.

Ранее, утром, 15 июля, оккупанты нанесли удар по двору многоквартирного дома в Константиновке Донецкой области. На месте «прилета» большая воронка, повреждены многие квартиры.