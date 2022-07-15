Оккупанты пытаются продвинуться к Славянску, Соледару и Бахмуту — Генштаб

На Донетчине оккупанты предприняли ряд попыток штурма. В том числе попытались захватить два села. Наступления были отражены. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что противник пытается улучшить тактическое положение и вести наступление в направлении Славянска. Также на Славянском направлении зафиксированы обстрелы из артиллерии районов Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья, Курульки и других населенных пунктов.



На Донецком направлении противник продолжает вести огонь по подразделениям Сил обороны Украины из артиллерии и танков по линии столкновения. Ведет разведку, пытаясь найти слабые места в обороне украинских войск. Основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытается продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.



На Краматорском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска. Из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы Краматорска, Закотного, Григорьевки и других. Нанесли авиаудары вблизи Верхнекаменского.



На Бахмутском направлении российские войска вели обстрелы украинских позиций, в частности, в районах населенных пунктов Новолуганское, Покровское, Веселая Долина, Берестовое, Веселое, Майорск, Вершина. Нанес авиаудары неподалеку от Семигиря, Берестового и территории Углегорской ТЭС. Попытки штурма в районе Кодемы и Белогоровки украинские военные успешно остановили, как и попытки захватить села Спорное и Вершина. Оккупанты понесли значительные потери и отошли.



Также в Генштабе сообщили, что противник задействовал БПЛА вблизи Бахмутского. Кроме того, оккупанты пытаются усилить систему противовоздушной обороны тыловых баз и подразделений.



На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия захватчики не проводили, продолжали обстрелы по линии столкновения. Наносили авиационные удары вблизи Каменки. Попытку наступления вблизи Водяного украинские военные подавили. Противник нанес ракетно-авиационный удар по гражданской инфраструктуре в районе Угледара.



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