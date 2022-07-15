В Виннице после ракетных ударов остаются пропавшими 18 человек - ГСЧС

В Виннице после ракетных ударов российских военных в четверг остаются пропавшими 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



«Погибли 23 человека (в т.ч. 3 ребенка); 71 человек (в т.ч. 3 ребенка) госпитализирован; за медицинской помощью обратилось 117 человек; остаются пропавшими 18 человек», - говорится в сообщении.

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар из акватории Черного моря ракетами «Калибр» по Виннице. В результате погибли 22 человека, в том числе трое детей. Кроме того, значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения.