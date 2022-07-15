В Северодонецке подорвалось авто с оккупантами — Гайдай

В захваченном российскими войсками Северодонецке подорвался автомобиль с оккупантами. Шесть человек ранены. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«На Луганщине растет недовольство оккупационными "властями" и "военными", которые только и делают то, что мародерят и угрожают. К примеру, в Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" подорвался автомобиль с оккупантами», — рассказал Гайдай.



По его словам, в результате подрыва шесть человек ранены, из них четверо — в тяжелом состоянии.