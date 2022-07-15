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В Славянске показали, как выглядит обстрелянный армией РФ керамический завод

15 июля 2022, 09:58

В Славянске показали, как выглядит обстрелянный армией РФ керамический завод

Завод Zeus Ceramica после обстрела. Фото: Вадим Лях Завод Zeus Ceramica после обстрела. Фото: Вадим Лях

Разрушенные помещения, выбитые стекла, воронки от снарядов, поврежденное осколками оборудование завода. Мэр Славянска Вадим Лях показал как выглядит после обстрела завод Zeus Ceramica, производящий керамогранит.


«А вот так теперь выглядит гордость нашего города — завод "Зевс Керамика". Посетил его вместе с владельцем предприятия, бизнесменом и меценатом Виктором Левитом», — написал Вадим Лях.

Завод Zeus Ceramica после обстрела. Фото: Вадим Лях

Завод Zeus Ceramica в Славянске был обстрелян оккупантами 13 июля. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что это серьезный удар по экономике региона.

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