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В Славянске показали как выглядит обстрелянный армией РФ завод «Zeus Ceramica»

15 июля 2022, 09:58

В Славянске показали как выглядит обстрелянный армией РФ завод «Zeus Ceramica»

Разрушенные помещения, выбитые стекла, воронки от снарядов, поврежденное осколками оборудование завода. Мэр Славянска Вадим Лях показал как выглядит после обстрела завод «Zeus Ceramica», производящий керамогранит.


«А вот так теперь выглядит гордость нашего города - завод «Зевс Керамика». Посетил его вместе с владельцем предприятия, бизнесменом и меценатом Виктором Левитом», - написал Вадим Лях.

Напомним, завод «Zeus Ceramica» в Славянске был обстрелян оккупантами 13 июля. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что это серьезный удар по экономике региона.

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